сегодня



Видео с текстом от ALLEGIANCE REIGN



ALLEGIANCE REIGN опубликовали официальное видео с текстом к композиции Matchlocks ~足軽鉄砲隊, включенный в недавно выпущенный ЕР WAY OF THE WARRIOR. http://www.allegiancereign.com/







+0 -0



просмотров: 283