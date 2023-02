все новости группы







The Desperado

?

-

-





6 фев 2023 : Новое видео THE DESPERADO



сегодня



Новое видео THE DESPERADO



"The Cry Against", новое видео THE DESPERADO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из одноимённого дебютного ЕР, релиз которого намечен на 15 февраля.







+0 -1



просмотров: 186