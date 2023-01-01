сегодня



Новый альбом BUCK-TICK выйдет весной



Группа BUCK-TICK сообщила о том, что в апреле состоится релиз нового, 23 по счету, студийного альбома, а перед этим восьмого и двадцать второго марта будут выпущены два сингла.





+0 -0



просмотров: 189

