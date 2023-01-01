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*Потери в NERVOSA 19
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
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Buck-Tick

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|||| сегодня

Новый альбом BUCK-TICK выйдет весной



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Группа BUCK-TICK сообщила о том, что в апреле состоится релиз нового, 23 по счету, студийного альбома, а перед этим восьмого и двадцать второго марта будут выпущены два сингла.



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