Новое видео THE POOR



"Lover", новое видео группы THE POOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "High Price Deed", выпущенного третьего февраля.



Трек-лист:



"Payback's A Bitch"

"Lover"

"Hurricane"

"This Is The Story"

"Take The World"

"Goin' Down"

"Cry Out"

"Lies"

"I Know It's Wrong"

"Love Shot"

"Let Me Go"

"Too Long"







