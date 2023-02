все новости группы







Judith Alice

?

-

-





7 фев 2023 : Новое видео JUDITH ALICE



сегодня



Новое видео JUDITH ALICE



"Tonite's Alright" (feat. Diison), новое видео JUDITH ALICE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Resolute", выход которого намечен на 24 марта на Secret Entertainment.



Трек-лист:



Tonite’s Alright (feat. Diison)

Person That I Hate

Watch Out!

Blind Leadin’ The Blind

Close To The Sun







+0 -0



просмотров: 181