Новое видео ANTI-FLAG



"SHALLOW GRAVES" ft. Tré Burt, новое видео ANTI-FLAG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Lies They Tell Our Children", выход которого состоялся 13 января на Spinefarm.







