сегодня



Новое видео DISMINDED



"Unleash Hate", новое видео группы DISMINDED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Vision", выходящего третьего марта.



Трек-лист:



"A Melting Of Worlds"

"Nightmare"

"Unleash Hate"

"Judgement Day"

"Coro-Nation"

"Final Prayer"

"World War 3"

"Dead Water"

"The Cult"

"New God Rising"







