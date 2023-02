сегодня



Демо CHERRY ST. будут доступны на CD



Perris Records сообщили о планах выпуска альбома CHERRY ST. "Twisted, Rude & Sticky Sweet" с 11 демо-треками, которые группы записала до того, как получила в 1993 году контракт с JRS/BMG.



После того, как было обнаружено, что кто-то из России незаконно продает бутлег CD с версией этих демо-записей на EBAY за $140.00, Perris Records решила выпустить эти треки с улучшенным качеством звука и оригинальными фотографиями группы на CD. Обложка бутлег-диска состоит из фотографий низкого качества, а сами записи были сделаны со старых кассет, проданных группой много лет назад. Для этого релиза на Perris Records первые шесть треков были извлечены с мастер-кассет DAT. Треки с 7 по 11 были записаны в небольших студиях в процессе предварительной подготовки и никогда не предназначались для продажи. Anthony Focx, в послужном списке которого Ace Frehley, Buckcherry & Night Ranger, выполнил мастеринг всех 11 треков на этом CD.



Tom Mathers из Perris Records: «Этот диск дает поклонникам возможность взглянуть изнутри на демо-записи, записанные в 1989 году до того, как группа была подписана. Ну а Anthony Focx сделал мастеринг треков, улучшив качество звука»



Трек-лист:



"Hell Raiser"

"Lickety-Split"

"The Walk"

"Comes Around, Goes Around"

"Soft And Slow"

"Push And Shove"

"Spinner"

"Now And Darkness"

"Nasty Reputation"

"Say You Love Me"

"Come And Get It"



- All recordings self produced in various studios in LA

- CD mastered by Anthony Focx (Ace Frehley, Buckcherry & Night Ranger)



Band members:



Chris VanDahl - Vocals, Tracks (1,2,3,7,8,9,10)

Billy Coane - Vocals, Tracks (4,5,6)

Todd ‘Taz‛ Anthony - Guitars (All tracks)

Tom ‘Monroe‛ Mathers - Guitars (All tracks)

Don ‘Spinner‛ Korbecki - Bass, Tracks (1,2,3,7,8)

Jaimie Scott - Bass, Tracks (4,5,6,9,10)

Sam Wilmore - Drums, Tracks (1,2,3,7,8)

Marc Razzle - Drums, Tracks (4,5,6,9,10)







