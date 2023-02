все новости группы







13 фев 2023 : Видео с текстом от SPOTLIGHTS



сегодня



Видео с текстом от SPOTLIGHTS



SPOTLIGHTS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Algorithmic", которая взята из нового альбома "Alchemy For The Dead", его выход намечен на 28 апреля на Ipecac Recordings.



Трек-лист:



"Beyond The Broken Sky"

"The Alchemist"

"Sunset Burial"

"Algorithmic"

"False Gods"

"Repeat The Silence"

"Ballad In The Mirror"

"Crawling Toward The Light"

"Alchemy For The Dead"







