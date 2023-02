сегодня



Новое видео DESPITE THE REVERENCE



"Cyborg", новое видео группы DESPITE THE REVERENCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stress Of Evolution", выходящего 14 апреля.



Трек-лист:



"Cyborg"

"Khali Yuga"

"Surprise Kill Vanish"

"Primate Centurion"

"Killing Plebs"

"Fears Of Our Fathers"

"Stress Of Evolution"

"Human Obsolete"

"Thinning The Herd"

"War Machine"

"At My Door Knocks Death"

"Disco Death Tech"







+0 -0



просмотров: 121