сегодня



Концертное видео GODZILLA IN THE KITCHEN



Группа GODZILLA IN THE KITCHEN опубликовала концертное видео "Live at Break Out", которое будет выпущено 10 февраля на ARGONAUTA Records.



Трек-лист:



1. Is 03:38

2. The Future of Mankind 08:51

3. Forced By 03:27

4. The King of Monsters 06:43

5. Dr Moth 06:55

6. Elis Speech 05:30

7. Because 07:18

8. Everything That Has Been Given 08:40

9. Will Be Taken Away 04:54

10. Stick to Your Daily Routine 13:25

11. Propagation of Violence 05:16







+0 -0



просмотров: 172