Новый альбом GOROD выйдет весной



Группа GOROD выпустит новую работу, получившую название The Orb, седьмого марта:



"Chrematheism"

"We Are The Sun Gods"

"The Orb"

"Savitri"

"Breeding Silence"

"Victory"

"Waltz Of Shades"

"Scale Of Sorrows"

"Strange Days"



Композиции “Breeding Silence” и The Orb доступны ниже.







