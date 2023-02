сегодня



Новое видео AITTALA



"War Of Attrition", новое видео группы AITTALA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Live To Regret:



"Live To Regret"

"Collateral Damage"

"War Of Attrition"

"Saint"

"Cannibals"

"Betrayed"

"Big Brother"

"Dancing With Disaster"

"Never Forget"

"Well Enough Alone"

"Juliet (2022)"







