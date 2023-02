все новости группы







14 фев 2023 : Новая песня VALLETTA



Новая песня VALLETTA



"Saint", новая песня группы VALLETTA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Come Alive", выход которого запланирован на 14 июля.



Трек-лист:



"Come Alive"

"Serpents Of Solomon"

"Saint"

"Criminal"

"Soot & Ash"

"Bringing The Worst"







