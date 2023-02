сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома WILD BEYOND



WILD BEYOND опубликовали обложку и трек-лист одноимённого дебютного альбома, выход которого на CD, виниле и в цифровом варианте намечен на 14 апреля на Gates Of Hell Records. За оформление отвечал Adam Burke (Angel Witch, Eternal Champion, Temple Of Void).



Трек-лист:



"In The Footsteps Of Mars"

"Detonation Of Secret Works"

"Frenzied At The Skull"

"Arctic Stargate"

"Sculpting The Abyss"

"Antichrist Coronation"

"Radio Burst Dark Origins"

"Exit Wounds"







