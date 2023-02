сегодня



Новое видео EARTH GROANS



"Overgrown", новое видео группы EARTH GROANS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Tongue Tied", выходящего третьего марта на Solid State Records.



Трек-лист:



"Tongue Tied"

"Overgrown"

"Over The Edge"

"Same Blood"

"Discordant Symphony"







