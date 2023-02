все новости группы







15 фев 2023 : Новая песня MAJESTIES



"Our Gracious Captors", новая песня группы MAJESTIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Vast Reaches Unclaimed", выход которого запланирован на третье марта на 20 Buck Spin.



Трек-лист:



"In Yearning, Alive"

"The World Unseen"

"Our Gracious Captors"

"Verdant Paths To Radiance"

"Across The Neverwhen"

"Seekers Of The Ineffable"

"Sidereal Spire"

"Temporal Anchor"

"City Of Nine Gates"

"Journey's End"







