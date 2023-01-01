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*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 32
*Не упусти кассету METALLICA! 19
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Majesties

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Новая песня MAJESTIES



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"Our Gracious Captors", новая песня группы MAJESTIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Vast Reaches Unclaimed", выход которого запланирован на третье марта на 20 Buck Spin.

Трек-лист:

"In Yearning, Alive"
"The World Unseen"
"Our Gracious Captors"
"Verdant Paths To Radiance"
"Across The Neverwhen"
"Seekers Of The Ineffable"
"Sidereal Spire"
"Temporal Anchor"
"City Of Nine Gates"
"Journey's End"

MAJESTIES Streaming New Song




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