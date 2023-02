сегодня



Новая песня JESUS PIECE



"Tunnel Vision", новая песня группы JESUS PIECE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "...So Unknown", выход которого запланирован на 14 апреля на Century Media.



Трек-лист:



"In Constraints"

"Fear Of Failure"

"Tunnel Vision"

"FTBS"

"Silver Lining"

"Gates Of Horn"

"Profane"

"An Offering To The Night"

"Stolen Life"

"The Bond"







