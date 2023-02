все новости группы







14 фев 2023 : RONNIE ROMERO в новой песне SUNROAD



RONNIE ROMERO в новой песне SUNROAD



SUNROAD опубликовали официальное видео с текстом на песню “Speed Warning #1” feat. RONNIE ROMERO. Этот трек взят из нового альбома Sunesthesia:



Speed Warning #1

Long Ago

Scanning Skies

Drown

Sink Your Teeth Into Me

By Any Means

Pieces Of Fantasy

Screen Screw

Hit And Run

A.S.A.P. (I Might Not Come Tomorrow)

We Watch The Sparks Fly

Only My Soul







