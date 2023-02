сегодня



Переиздание ROXX GANG выйдет зимой



Perris Records 17 февраля выпустят переиздание альбома ROXX GANG "The Voodoo You Love", которое будет дополнено бонус-треком "Magic Carpet Ride":



"Daddys' Farm"

"Stone Dead Drunk (Again)"

"Time Bomb"

"Hot For Love"

"Silver Train"

"Can't Catch Me"

"What You See"

"Be Your Man"

"Shame On Me"

"Hot 'Lanta"

"Thick As Thieves"

"Meanwhile Back At The Ranch"

"Magic Carpet Ride" (Bonus Track)







