сегодня



Видео с текстом от CATACOMB



The Kings of Edom, официальное видео с текстом от CATACOMB, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "When the Stars Are Right", выход которого на CD/ 12"LP/ Cassette/ Digital намечен на 23 марта на Xtreem Music







