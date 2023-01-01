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Умер вокалист CONTROL DENIED и PHARAOH



Вокалист CONTROL DENIED и PHARAOH Тим Аймар скончался в возрасте 59 лет. Новость подтвердили участники PHARAOH:



«Нам очень горестно поделиться ужасной новостью о кончине единственного и неповторимого вокалиста PHARAOH Тима Аймара.



Тим так много значил для многих людей, чьи сердца неожиданно наполнились печалью, но также и воспоминаниями о его жизни и музыке. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться некоторыми из наших собственных воспоминаний, когда придет подходящее время. А до тех пор мы вместе с семьей, друзьями, поклонниками и коллегами-музыкантами Тима скорбим...»















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