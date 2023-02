сегодня



Новое видео ITERUM NATA



"My Name is Sorrow", новое видео ITERUM NATA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Trench of Loneliness”.



Трек-лист:



1 – My Name is Sorrow

2 – One With the Sun

3 – Forgotten Friends

4 – Bones in the Forest

5 – The Feather

6 – The Mountain

7 – Losing Connection

8 – I Only Sing With the Dead

9 – I’d Rather Be a Fool Than a King

10 – Comedy of Humanity







+0 -0



просмотров: 142