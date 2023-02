сегодня



Новое видео HANGARVAIN



"Life", новое видео HANGARVAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Soul Desire”, выход которого намечен на 24 февраля на Volcano Records/The Orchard/Sony.



Трек-лист^



The Sinner

Red Zone

Bad Intentions

Life

Mother’s Blues

Way Back Home

Out Of The Shadow

Soul Desire







+0 -0



просмотров: 152