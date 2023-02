сегодня



Новое видео ABSOLVA



Stand Your Ground, новое видео ABSOLVA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Fire in the Sky’, выход которого намечен на 18 февраля на Rocksector Records:



1 Demon Tormentor

2 Burn Inside

3 Addiction

4 What Does God Know?

5 Stand Your Ground

6 Fire In the Sky

7 Man For All Seasons

8 Gall?glaigh

9 Historic Year

10 Refuse to Die http://www.absolva.com







