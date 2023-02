19 фев 2023



Видео с текстом от ASPHAGOR



ASPHAGOR опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "The Great Erosion", который взят из выходящего десятого марта альбома “Pyrogenesis”.



Трек-лист:



Ex Cathedra

Nine Moons

The Mizaru Doctrine

Matricide

The Great Erosion

Scales Of Retribution

Pyrogenesis

Summoning

Pavor Nocturnus

The Architect

Ghost Of Aphelion







