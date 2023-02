все новости группы







Новое видео WOUNDSTRIPE



"Dirty Road", новое видео WOUNDSTRIPE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Primus".



Трек-лист:



Primis

Murder Room

Dirty Road

Madness

Hauted Shadows

Name On The Shell







