Видео с текстом от SEPOLCRAL



SEPOLCRAL опубликовали официальное видео с текстом к новому треку "The Miserable Choice", который взят из альбома “Scourge”.



Трек-лист:



01 – Suicider

02 – Svartur Skit

03 – Bastard Tongue

04 – Interred Species

05 – Nemo Me Impune Lacessit

06 – Post Traumatic Martyr

07 – Purity

08 – Flagello

09 – Broken Armour

10 – White Venom Temple

11 – The Miserable Choice

12 – Ludmilla







