17 фев 2023



Новое видео STARGAZER



Heartbroken, новое видео STARGAZER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Life Will Never Be The Same”, релиз которого намечен на третье марта.



Трек-лист:



1. Can You Conceive It

2. Live My Dream

3. Rock The Sky

4. Live Today

5. Don’t Kill

6. Will I Come To Heaven

7. Heartbroken

8. Turn Off The Light

9. Beyond The Moon

10. Take Me Home

11. Push Me







