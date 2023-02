сегодня



Новое видео ENTER SHIKARI



"It Hurts", новое видео ENTER SHIKARI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "A Kiss For The Whole World", выход которого запланирован на 21 апреля на SO Recordings/Ambush Reality.



Трек-лист:



01. A Kiss For The Whole World

02. (Pls) Set Me On Fire

03. It Hurts

04. Leap Into The Lightning

05. Feed Yøur Søul

06. Dead Wood

07. Jailbreak

08. Bloodshot

09. Bloodshot (Coda)

10. Goldfĭsh

11. Giant Pacific Octopus (I Don't Know You Anymore)

12. Giant Pacific Octopus Swirling Off Into Infinity…







+0 -0



просмотров: 136