Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 105
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 14
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 13
*Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?» 10
*Умер бывший гитарист RUNNING WILD 8
*Два миллиарда GUNS N' ROSES 8
*DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск н... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 105
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 14
[= ||| все новости группы



*

Enter Shikari

*



20 фев 2023 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

14 янв 2023 : 		 Новая песня ENTER SHIKARI

13 дек 2022 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

17 апр 2020 : 		 Новый альбом ENTER SHIKARI доступен для прослушивания

5 мар 2020 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

19 авг 2019 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

13 авг 2019 : 		 Новая песня ENTER SHIKARI

13 сен 2017 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

2 авг 2017 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

10 окт 2016 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

30 янв 2016 : 		 Новый ЕР ENTER SHIKARI выйдет в феврале

13 янв 2016 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

4 авг 2015 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

13 янв 2015 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

16 дек 2014 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

17 ноя 2014 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

25 окт 2014 : 		 Новая песня ENTER SHIKARI

13 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ENTER SHIKARI

22 июл 2013 : 		 Первый альбом ENTER SHIKARI выйдет на виниле

12 июн 2013 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

5 янв 2013 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

29 ноя 2012 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

3 июл 2012 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

20 май 2012 : 		 Концертный ЕР от ENTER SHIKARI

26 май 2011 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI

8 фев 2010 : 		 Новое видео ENTER SHIKARI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео ENTER SHIKARI



zoom
"It Hurts", новое видео ENTER SHIKARI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "A Kiss For The Whole World", выход которого запланирован на 21 апреля на SO Recordings/Ambush Reality.

Трек-лист:

01. A Kiss For The Whole World
02. (Pls) Set Me On Fire
03. It Hurts
04. Leap Into The Lightning
05. Feed Yøur Søul
06. Dead Wood
07. Jailbreak
08. Bloodshot
09. Bloodshot (Coda)
10. Goldfĭsh
11. Giant Pacific Octopus (I Don't Know You Anymore)
12. Giant Pacific Octopus Swirling Off Into Infinity…




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 136

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом