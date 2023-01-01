"It Hurts", новое видео ENTER SHIKARI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "A Kiss For The Whole World", выход которого запланирован на 21 апреля на SO Recordings/Ambush Reality.
Трек-лист:
01. A Kiss For The Whole World
02. (Pls) Set Me On Fire
03. It Hurts
04. Leap Into The Lightning
05. Feed Yøur Søul
06. Dead Wood
07. Jailbreak
08. Bloodshot
09. Bloodshot (Coda)
10. Goldfĭsh
11. Giant Pacific Octopus (I Don't Know You Anymore)
12. Giant Pacific Octopus Swirling Off Into Infinity…
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