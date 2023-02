сегодня



Новое видео THE NIGHTMARES



Heartless, новое видео THE NIGHTMARES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома ‘Séance’, выход которого намечен на седьмое апреля на Venn Records (UK and Europe) и Equal Vision Records (USA/Rest Of World):



1. It Follows

2. Pink & Grey

3. From Above

4. Cursed

5. Heartless

6. Murder Season (feat. Will Gould)

7. Evermore

8. Let The Light In

9. For Heaven’s Sake

10. Everything Pretty Changing







просмотров: 143