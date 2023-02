сегодня



Новая песня HEROD



The Edifice, новая песня HEROD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Iconoclast’, выход которого намечен на пятое мая:



1. The Icon

2. The Girl with a Balloon

3. The Edifice

4. The Ode to …

5. The Becoming

6. The Intergloom

7. The Obsolete

8. The Prophecy http://www.herodnoise.com/







