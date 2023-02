сегодня



Новая песня FULL OF HELL, PRIMITIVE MAN



FULL OF HELL и PRIMITIVE MAN выпустят новый совместный альбом под названием 'Suffocating Hallucination' 3 марта на лейбле Closed Casket Activities. Альбом будет содержать пять треков, спродюсированных Andrew Nelson (HARM’S WAY, WEEKEND NACHOS). Одна из композиций из этого релиза, "Tunnels to God", доступна для прослушивания:



1- Trepanation for Future Joys

2- Rubble Home

3- Bludgeon

4- Dwindling Will

5- Tunnels to God







