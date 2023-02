сегодня



Бывшие музыканты MEGADETH, ICED EARTH в REMNANT



“The Will To Survive”, дебютная песня группы REMNANT, доступна для прослушивания ниже.



Состав коллектива:



Ilias Papadakis — ритм- и соло-гитары (Memorain)

Lorde Heathen — чистый и экстремальный вокал (Zimmer's Hole, West of Hell)

Brent 'Deadly' Smedley — барабаны и треугольник (Out of Darkness, Iced Earth, Oracle)

Bill Staley — соло-гитара (Out of Darkness, Artizan, Farewell To Fear)

James MacDonough — бас-гитара (Megadeth, ex-Iced Earth, Oracle).







