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*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 24
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Бывшие музыканты MEGADETH, ICED EARTH в REMNANT



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“The Will To Survive”, дебютная песня группы REMNANT, доступна для прослушивания ниже.

Состав коллектива:

Ilias Papadakis — ритм- и соло-гитары (Memorain)
Lorde Heathen — чистый и экстремальный вокал (Zimmer's Hole, West of Hell)
Brent 'Deadly' Smedley — барабаны и треугольник (Out of Darkness, Iced Earth, Oracle)
Bill Staley — соло-гитара (Out of Darkness, Artizan, Farewell To Fear) 
James MacDonough — бас-гитара (Megadeth, ex-Iced Earth, Oracle).

REMNANT вЂ“ New Formation Feat. Former MEGADETH, ICED EARTH Members Issue Debut Single вЂњThe Will To SurviveвЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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22 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
В времена говнарьской юности Memorain приезжали в мой родной город, нормальные по общению мужики были, зависли с ними в пивнухе после концерта.

просмотров: 372

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