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Бывшие музыканты MEGADETH, ICED EARTH в REMNANT
“The Will To Survive”, дебютная песня группы REMNANT, доступна для прослушивания ниже.
Состав коллектива:
Ilias Papadakis — ритм- и соло-гитары (Memorain)
Lorde Heathen — чистый и экстремальный вокал (Zimmer's Hole, West of Hell)
Brent 'Deadly' Smedley — барабаны и треугольник (Out of Darkness, Iced Earth, Oracle)
Bill Staley — соло-гитара (Out of Darkness, Artizan, Farewell To Fear)
James MacDonough — бас-гитара (Megadeth, ex-Iced Earth, Oracle).
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