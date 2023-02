сегодня



DUG PINNICK, MIKE MANGINI в новой песне CROSS COUNTRY DRIVER



"Rio Tularosa", новая песня группы CROSS COUNTRY DRIVER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The New Truth", выход которого запланирован на 17 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Wild Child" ft. Mike Mangini, Greg Chaisson, & Jimmy Wallace

"So Fly" ft. Greg Chaisson, Jim Hoke, & Jimmy Wallace

"A Man With No Direction" ft. dUg Pinnick & Jesse O’Brien

"Traces Of The Truth" ft. Greg Chaisson & Jimmy Wallace

"I Won't Look Back" ft. dUg Pinnick

"Rio Tularosa" ft. Mike Mangini & dUg Pinnick

"Shine" ft. Mike Mangini, Greg Chaisson, & Jimmy Wallace

"Off The Rails" ft. Rhonda Smith & Jimmy Wallace9. Long Gone ft. Kfigg, Greg Chaisson, Carl Ayotte & Jimmy Wallace

"Real Love" ft. Mark Hill, Chad Cromwell & Jimmy Wallace

"Risen" ft. Vivian Campbell & Rhonda Smith

"Everything Forgiven" ft. Rhonda Smith & Jimmy Wallace

"My Goodness" ft. Justine Fischer







+0 -0



просмотров: 147