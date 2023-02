сегодня



Новое видео GALNERYUS



“Let Us Shine”, новое видео группы GALNERYUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Between Dread And Valor", выходящего первого марта на Warner Music Japan.



Трек-лист:



“Demolish The Wickedness!”

“Run To The Edge”

“Time Will Tell”

“Let Us Shine”

“With Pride”

“Bravehearts”

“A Piece Of Souls”

“祈”



DVD:



“The Howling Darkness”

“Flames Of Rage”

“MC 1”

“Hold On”

“My Last Farewell”

“A Far-Off Distance”

“MC 2”

“Deep Affection”

Guitar Solo

“Everlasting”

“Bleeding Sanity”

“See The Light Of Freedom”

“Whatever It Takes (Raise Our Hands!)”







