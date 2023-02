все новости группы







Judiciary

?

-

-





24 фев 2023 : Новая песня JUDICIARY

24 янв 2023 : Новое видео JUDICIARY



сегодня



Новая песня JUDICIARY



"Knife In The Dirt", новая песня группы JUDICIARY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Flesh + Blood, выход которого запланирован на десятое марта на Closed Casket Activities:



"Flesh"

"Blood"

"Engulfed"

"Paradigm Piercer"

"Knife in the Dirt"

"Stare into the Sun"

"Cobalt"

"Steel Hand God"

"Obsidian"

"Eschatos Hemera"







+0 -0



просмотров: 123