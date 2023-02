сегодня



Новое видео VANISH



"Voyage In Suffering", новое видео группы VANISH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома A Hint Of Solace, выходящего 31 марта на El Puerto Records:



"Crowdpiercer"

"Walk With Me Through Fire"

"Act/Live/Resolve"

"The Crossing"

"Voyage In Suffering"

"Black Elation"

"As Though The Dead Are Here"

"A Hint Of Solace"







