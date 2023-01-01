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Новое видео DEMOTIONAL



Новый видеоклип на песню из альбома "Scandinavian Aftermath", выпущенного в 2021 году, доступен для просмотра ниже. В настоящий момент лейбл AFM Records готовит переиздание этого диска.



Группа была организована в 2009 году. Сейчас на счету dEMOTIONAL четыре альбома, выпущенных самостоятельно. У группы более 15 миллионов прослушиваний на Spotify и постоянная база слушателей около 100 000 человек, регулярные выступления, туры и трансляции по радио.







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