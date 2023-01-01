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Оригинальный вокалист SALIVA основал SHADE VIOLENT



JOSEY SCOTT в рамках недавнего интервью рассказал о создании группы SHADE VIOLENT:



«Это собрание некоторых моих друзей здесь, в Оклахоме, где я живу. И мой пасынок Дилан — мой ритм-гитарист. И мы сейчас находимся в процессе записи альбома. И мы только сейчас отправляемся в студию и начинаем кое-что прорабатывать. Мы отыграли пару концертов, пару стартовых шоу... Но да, мы только собираемся и разбираемся со всеми делами».















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