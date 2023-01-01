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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 39
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Пополнение в NERVOSA 14
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Shade Violent

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Оригинальный вокалист SALIVA основал SHADE VIOLENT



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JOSEY SCOTT в рамках недавнего интервью рассказал о создании группы SHADE VIOLENT:

«Это собрание некоторых моих друзей здесь, в Оклахоме, где я живу. И мой пасынок Дилан — мой ритм-гитарист. И мы сейчас находимся в процессе записи альбома. И мы только сейчас отправляемся в студию и начинаем кое-что прорабатывать. Мы отыграли пару концертов, пару стартовых шоу... Но да, мы только собираемся и разбираемся со всеми делами».








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