Альбом THE MAGNIFICENT доступен для прослушивания



"The Magnificent", дебютный альбом группы THE MAGNIFICENT, в состав которой входят вокалист CIRCUS MAXIMUS Michael Eriksen и гитарист LEVERAGE Torsti Spoof, доступен для прослушивания ниже.







