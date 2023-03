сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома STONETRIP



STONETRIP опубликовали обложку и трек-лист дебютного альбома "Run Free", релиз которого намечен на десятое мая.



Трек-лист:



"Dark Night"

"Sideways"

"Nightmare"

"Scare Me"

"Run Free"

"Pretty Flowers"

"Leave A Light On"

"I Am Tomorrow"

"My Angel"

"The Show"

"Mercy"

"Runaway"

"Wild Hearted Son"







+0 -0



просмотров: 115