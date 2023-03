сегодня



Новое видео DEATHGRAVE



"Your Rulers Are Here", новое видео группы DEATHGRAVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "It's Only Midnight", выходящего 14 апреля на Tankcrimes.



Трек-лист:



"Ant Baby"

"On All Fours"

"Tony’s Deli"

"Sewer Runs Through Her"

"The Resigned"

"Resure’wreck’ed"

"Rats Are Back"

"Slurring Sermons"

"Your Rules Are Here"

"Scratch, Sniff, Peel, Snack"

"Lonely Streets"

"Atomic Narcotic Withdrawal"







+0 -0



просмотров: 160