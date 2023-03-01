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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 38
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
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Cemetary

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Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году



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CEMETARY объявили о заключении контракта с лейблом Atomic Fire Records, на котором в этом году состоится релиз нового материала.

Mathias Lodmalm: «После нескольких десятилетий, проведенных в глуши, CEMETARY наконец-то прибыли домой на Atomic Fire Records. К лучшему или к худшему, я всегда шел своим путем и бросал кости так, как им будет угодно. Примерно десять лет назад я начал создавать звук, который и стал грядущим альбомом Come To Ruin. О сотрудничестве с лейблом я никогда не думал, скорее наоборот. Но когда я услышал информацию от Donzdorf, меня потянуло туда, и то, что я увидел, было лучшей командой в современном металле. Наконец-то иметь возможность работать с такими же увлеченными людьми, как я, — это настоящее благословение. Я бесконечно благодарен. Старые названия вернутся к жизни с максимально возможными производственными ценностями. Готовится не один, а два новых альбома, которые возвестят об апокалипсисе с невиданной ранее свирепостью. Этого давно следовало ожидать - планы выстраиваются наилучшим образом. Спасибо всем, кто терпеливо ждал и поддерживал жизнь CEMETARY, прислушиваясь к звуку».

CEMETARY Sign To Atomic Fire Records; Come To Ruin Album Due This Year; Limited Edition T-Shirt Available For Pre-Order




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1 мар 2023
gravitgroove
Ну и дела! Шведский последыш paradise lost воскрес! Пойду врублю “sweet tragedy”, вспомню былую меланхолию.

просмотров: 90

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