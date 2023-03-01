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Новый альбом CEMETARY выйдет в этом году



CEMETARY объявили о заключении контракта с лейблом Atomic Fire Records, на котором в этом году состоится релиз нового материала.



Mathias Lodmalm: «После нескольких десятилетий, проведенных в глуши, CEMETARY наконец-то прибыли домой на Atomic Fire Records. К лучшему или к худшему, я всегда шел своим путем и бросал кости так, как им будет угодно. Примерно десять лет назад я начал создавать звук, который и стал грядущим альбомом Come To Ruin. О сотрудничестве с лейблом я никогда не думал, скорее наоборот. Но когда я услышал информацию от Donzdorf, меня потянуло туда, и то, что я увидел, было лучшей командой в современном металле. Наконец-то иметь возможность работать с такими же увлеченными людьми, как я, — это настоящее благословение. Я бесконечно благодарен. Старые названия вернутся к жизни с максимально возможными производственными ценностями. Готовится не один, а два новых альбома, которые возвестят об апокалипсисе с невиданной ранее свирепостью. Этого давно следовало ожидать - планы выстраиваются наилучшим образом. Спасибо всем, кто терпеливо ждал и поддерживал жизнь CEMETARY, прислушиваясь к звуку».







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