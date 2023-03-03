Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео METALLICA 67
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 50
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
*Видео с выступления FEAR FACTORY 14
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!» 12
*Новое видео и концертный альбом от CRADLE OF FILTH 9
*Дэтующие бабушки предпочитают холодный! 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео METALLICA 67
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 50
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
[= ||| все новости группы



*

White Spirit

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Японский бонус от WHITE SPIRIT



zoom
WHITE SPIRIT опубликовали инструментальную версию композиции “Rock ‘N’ Roll”, которая вошла в качестве бонус-трека на японское издание альбома "Right Or Wrong".

WHITE SPIRIT Release Instrumental Version Of вЂњRock вЂNвЂ™ RollвЂќ; Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 мар 2023
gravitgroove
Скипидар!

просмотров: 167

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом