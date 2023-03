сегодня



Новое видео BORN THROUGH FIRE



Группа BORN THROUGH FIRE, в состав которой входят Tim Lambesis (AS I LAY DYING) и Joey Alarcon (WOLVES AT THE GATES), выпустит новую пластинку, получившую название "Purify And Refine", седьмого апреля на Seek & Strike. Видео на "The Reckoning" доступно ниже.







