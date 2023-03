сегодня



Новая песня DREAM UPON TOMBS



"Of The Mist", новая песня DREAM UPON TOMBS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового релиза "Palaces Of Dust", выход которого намечен на третье марта на Sleeping Church Records.



Трек-лист:



The Call

Hollows Eve

Ghost Of Dawn

Twilight, A Silent Farewell

On The Shores Of The Brave

Carrion Dreams

Twins Of Evil

The Absent Guests

Of The Mist’







