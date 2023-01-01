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*Новое видео METALLICA 75
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Vorna

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|||| сегодня

Видео с текстом от VORNA



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"Kallioilla", новая песня VORNA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Aamunkoi".




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