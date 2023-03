сегодня



Новая песня VERMILION WHISKEY



VERMILION WHISKEY выпустят новую работу, получившую название Crimson & Stone, 26 мая. Композиция "Confidence" доступна ниже.



Трек-лист:



"Intro"

"Down On You"

"The Get Down"

"Confidence"

"Good Lovin"

"Interlude"

"Dissonance"

"Atrophy"

"Hollow"







