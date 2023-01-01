сегодня



XENOS стали XENOS A.D.



XENOS сообщили о том, что теперь группа будет называться XENOS A.D.:



«Привет, ребята!!! Мы рады и счастливы сообщить вам, что мы изменили наше имя на XENOS A.D. С этого дня наша группа будет известна как XENOS A.D., и мы очень надеемся, что вам понравится это изменение, как и нам. Мы работаем над новым альбомом, чтобы дать вам лучший альбом XENOS A.D., грандиозный, сильный, мощный Thrash Metal штурм от начала и до конца. Спасибо за вашу драгоценную поддержку, увидимся на концертах».





+0 -0



просмотров: 221

